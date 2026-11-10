Dalla Spagna: "Endrick ha deciso di lasciare il Real". Milan e Roma alla finestra ma c'è l'ostacolo Sporting

Secondo As, l'ex Lione ha già deciso di lasciare i Blancos il prossimo gennaio. La punta non ha trovato la continuità che si aspettava come dimostrano i soli 140 minuti totalizzati nelle sette partite disputate fin qui. E così il suo entourage ha già allacciato i contatti con i club interessati: in prima fila ci sono la Roma, il Milan e lo Sporting Lisbona. I lusitani in particolare, si sono già mossi: in Portogallo ritroverebbe proprio quel Fonseca che lo ha già allenato al Lione. Fonseca, ex mai rimpianto delle due italiane.