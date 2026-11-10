Monza, Baldissoni: "Vogliamo tenere Varela, nessun discorso reale col Napoli"

Gustavo Varela è la bella sorpresa del Monza e della Serie A e attorno al suo nome si sono già scatenate le prime voci di mercato. Il dg dei brianzoli, Mauro Baldissoni, ha provato a fare chiarezza. "L'obiettivo è tenere Varela con noi a lungo, ma sappiamo come il mercato sia dinamico. Speriamo che non si fermi, è stato bravo a dimostrare il suo valore", ha detto a Sky. Sull'interesse del Napoli: "Discorsi reali non sono stati fatti. Sappiamo di sollecitazioni, ma trattative reali molto lontane".