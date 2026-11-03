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Marotta: "Nel gruppo non abbiamo mele marce, nessuna ansia sui rinnovi. Su Icardi e la quinta punta... "

Il Presidente dei nerazzurri: "Con Chivu il confronto è quotidiano, Dimarco rinnoverà entro l'anno"

03 Nov 2026 - 20:32
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"Con Chivu il confronto è quotidiano, nel gruppo non ci sono mele marce". Dopo alcuni giorni complicati a seguito del ko nel derby Beppe Marotta torna a parlare e allontana ogni ombra sulla squadra. La professionalità di Lautaro e compagni non è in dubbio, ma è inevitabile parlare dei rinnovi: "Non siamo in ansia, l'unico che è realmente in scadenza a giugno è Calhanoglu - ha aggiunto il Presidente dei nerazzurri a Sky Sport -. E con lui il rapporto è ottimo. Dimarco è blindato fino al 2028: abbiamo esercitato la clausola di prolungamento in maniera concordata (qui i dettagli). Ma durante l'anno rinnoverà con l'Inter: lui vuole restare e noi vogliamo tenerlo".

L'ultima battuta è sull'attacco: "Icardi? A noi non si è mai proposto - ha proseguito Marotta -. Mauro ha dato molto all'inter ma non rientra nei nostri piani. Stesso discorso sull'acquisire una punta a gennaio. Non abbiamo un problema di gol, Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare tutti i calciatori che ha a disposizione".     

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