Marotta: "Nel gruppo non abbiamo mele marce, nessuna ansia sui rinnovi. Su Icardi e la quinta punta... "

"Con Chivu il confronto è quotidiano, nel gruppo non ci sono mele marce". Dopo alcuni giorni complicati a seguito del ko nel derby Beppe Marotta torna a parlare e allontana ogni ombra sulla squadra. La professionalità di Lautaro e compagni non è in dubbio, ma è inevitabile parlare dei rinnovi: "Non siamo in ansia, l'unico che è realmente in scadenza a giugno è Calhanoglu - ha aggiunto il Presidente dei nerazzurri a Sky Sport -. E con lui il rapporto è ottimo. Dimarco è blindato fino al 2028: abbiamo esercitato la clausola di prolungamento in maniera concordata (qui i dettagli). Ma durante l'anno rinnoverà con l'Inter: lui vuole restare e noi vogliamo tenerlo".