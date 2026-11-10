Juve, c'è la svolta per Sorloth: a gennaio può arrivare davvero, l'Atletico ha aperto alla cessione

I Colchoneros infatti, hanno messo in discussione l'attaccante norvegese che non ha più il posto assicurato: il 30enne, tornato dopo un infortunio è ancora a secco di gol. In particolare le prestazioni negative offerte dall'attaccante con Bayern Monaco e Barcellona stanno facendo riflettere il club come svelato il noto portale iberico. Una sua cessione quindi è tutt'altro che da escludere, con la Juventus pronta a cogliere l'occasione. L'Atletico infine, che vedrebbe di buon occhio una cessione di Sorloth a gennaio dato che ha il contratto in scadenza nel 2028, starebbe già programmando l'acquisto di un sostituto.