Calhanoglu, Sucic e Bonny tornano dall'Inter dopo Mondiali e vacanze: prima seduta ad Appiano

L'Inter ritrova tre Nazionali reduci dal Mondiale. Dopo i rispettivi impegni ai Mondiali con Turchia, Croazia e Costa d'Avorio, Calhanoglu, Sucic e Bonny hanno iniziato la preparazione in vista della nuova stagione svolgendo il primo allenamento ad Appiano Gentile dove verranno raggiunti successivamente dal resto della squadra. Il gruppo è ancora nel ritiro in Germania, che si concluderà con l'amichevole in programma domenica alle 16.30 contro il Karlsruher. Intanto in mattinata l'Inter ha effettuato l'ultimo allenamento a Donaueschingen prima della partenza appunto per Karlsruhe, davanti agli occhi del presidente Beppe Marotta.