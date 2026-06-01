Cerezo blinda Julian Alvarez: "Resterà all'Atletico"

01 Giu 2026 - 16:07
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Il nome di Julian Alvarez è stato al centro di numerose voci di mercato legate a una sua possibile partenza verso il Barcellona. Intervenuto in un workshop, il presidente dei Colchoneros ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. Queste le parole di Enrique Cerezo: "Julian è un giocatore dell'Atletico Madrid e non solo per questa stagione ma per molte altre. Lavoriamo costantemente per portare i migliore giocatori nella nostra squadra. C'è ancora molto tempo per cercare, vedere, e portarli qui". 

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