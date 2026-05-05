Cremonese ko e Genoa salvo: quanto incassa il Milan dal riscatto di Colombo

05 Mag 2026 - 10:31
Genoa: Colombo (alternative Stanciu, Vitinha) © IPA

Genoa: Colombo (alternative Stanciu, Vitinha) © IPA

La sconfitta casalinga della Cremonese contro la Lazio avvicina i grigiorossi di Giampaolo alla retrocessione in Serie B, ma fa sorridere il Genoa di Daniele De Rossi, che con 40 punti è matematicamente salvo con tre turni di anticipo, e non solo. Sorride infatti anche il Milan, che fa cassa con il riscatto divenuto obbligatorio di Lorenzo Colombo, che diventa a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. La salvezza del Grifone era infatti l'ultima condizione mancante dopo le presenze (ne bastavano 22 ne ha fatte 35) e i gol (ne bastavano 5 ne ha fatti 7), i rossoneri incassano 10 milioni di euro. 

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