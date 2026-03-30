L'Inter di Chivu cambia pelle? Il mercato spinge verso la difesa a quattro e il sogno 4-2-3-1

Se a fine marzo sei primo in classifica e in semifinale di Coppa Italia vuol dire che le priorità sono altre, ma è chiaro che società e staff tecnico debbano guardare anche al futuro: il calciomercato ufficialmente si apre a luglio ma le squadre si creano in primavera e l'Inter non fa eccezione. Nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore, ci potrebbe essere un confronto tra Cristian Chivu, dirigenza e proprietà ma, al netto del possibile incontro, le indicazioni che sono già emerse dai rumors vanno in una direzione che il tecnico avrebbe voluto intraprendere già la scorsa estate: un cambio di modulo.