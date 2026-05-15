Roma, El Shaarawy annuncia l'addio a fine stagione: "Il derby la mia ultima gara all'Olimpico"

Le strade di Stephan El Shaarawy e della Roma si divideranno alla fine della stagione. Lo ha annunciato lo stesso attaccante in un post sui social, condiviso anche dalla società giallorossa: "Certi luoghi diventano casa senza che tu te ne accorga. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo. Me ne vado con il cuore pieno", ha scritto El Sha nella lunga lettera.