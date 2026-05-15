Roma, El Shaarawy annuncia l'addio a fine stagione: "Il derby la mia ultima gara all'Olimpico"

15 Mag 2026 - 21:03
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Le strade di Stephan El Shaarawy e della Roma si divideranno alla fine della stagione. Lo ha annunciato lo stesso attaccante in un post sui social, condiviso anche dalla società giallorossa: "Certi luoghi diventano casa senza che tu te ne accorga. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo. Me ne vado con il cuore pieno", ha scritto El Sha nella lunga lettera. 

L'esterno cita "emozioni indelebili, come la vittoria di un trofeo internazionale che ci ha uniti ancora di più", oppure l'aver vestito la fascia da capitano, "un onore immenso e un privilegio che porterò sempre nel cuore".

Domenica la sfida con la Lazio: "Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’olimpico. E non c’è partita migliore di questa per mettere in campo tutto quello che ho sempre cercato in questo gioco, impegno rispetto e dedizione per questa maglia ma soprattutto la mia gratitudine".

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