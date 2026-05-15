Fiorentina, risolto il contratto con Pioli: "Non sono arrivati i risultati desiderati"

Stefano Pioli, esonerato lo scorso 4 novembre dalla Fiorentina, ha rescisso il suo contratto con il club viola. Lo hanno reso noto i toscani con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff - si legge -. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.