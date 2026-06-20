Inter, chi va e chi viene: c'è il "sì" di Jones e Solet, De Vrij ai saluti

Curtis Jones e Oumar Solet in entrata, Stefan De Vrij ai saluti. Per ora nulla è ufficiale, ma la strada intrapresa in casa Inter attorno ai questi tre nomi è chiara e l'intenzione è quella di mettere a segno due importanti colpi in entrata. Marotta ha deciso di mettere mano a una rosa datata e consegnare a Chivu una squadra che possa essere competitiva, e vincente, su tutti i fronti. Champions League compresa. Lasciato da parte il capitolo Palestra, che merita approfondimenti separati, i campioni d'Italia avrebbero già il "sì", sia di Jones, sia di Solet. L'ostacolo, come spesso accade, sono le rispettive società. In particolsre, il Liverpool, che per il centrocampista inglese chiede attorno ai 35 milioni di euro, contro i "solo" 20 offerti dai nerazzurri. Una distanza importante, che a Milano sperano di colmare puntando proprio sulla volontà del giocatore di trasferirsi a San Siro. Dove lo aspetta un ruolo da protagonista.