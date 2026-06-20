MANOVRE NERAZZURRE

Inter, chi va e chi viene: c'è il "sì" di Jones e Solet, De Vrij ai saluti

Il centrocampista e il difensore pronti a trasferirsi a Milano, anche se bisogna ancora trovare l'accordo con Liverpool e Udinese. L'olandese verso la Grecia

20 Giu 2026 - 09:51
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Curtis Jones e Oumar Solet in entrata, Stefan De Vrij ai saluti. Per ora nulla è ufficiale, ma la strada intrapresa in casa Inter attorno ai questi tre nomi è chiara e l'intenzione è quella di mettere a segno due importanti colpi in entrata. Marotta ha deciso di mettere mano a una rosa datata e consegnare a Chivu una squadra che possa essere competitiva, e vincente, su tutti i fronti. Champions League compresa. Lasciato da parte il capitolo Palestra, che merita approfondimenti separati, i campioni d'Italia avrebbero già il "sì", sia di Jones, sia di Solet. L'ostacolo, come spesso accade, sono le rispettive società. In particolsre, il Liverpool, che per il centrocampista inglese chiede attorno ai 35 milioni di euro, contro i "solo" 20 offerti dai nerazzurri. Una distanza importante, che a Milano sperano di colmare puntando proprio sulla volontà del giocatore di trasferirsi a San Siro. Dove lo aspetta un ruolo da protagonista.

Meno complicata, almeno sulla carta, sembra essere la trattativa con l'Udinese per Solet. Il difensore francese, con il quale c'è già un accordi di massima, è valutato 20 milioni di euro, ma il suo arrivo è quasi dato per certo, soprattutto dopo che De Vrij ha deciso di lasciare in anticipo la Beneamata. L'olandese ha detto "no" alla proposta di rinnovo annuale presentata dall'Inter e si appresta a iniziare una nuova avventura, probabilmente in Grecia, dove lo aspetta il Panathinaikos. Urge, dunque, trovare un sostituto e Solet fa al caso di Chivu.

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