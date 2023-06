L'agente di Hakimi: "Ama l'Inter e Milano ma è un giocatore del PSG"

L'EX MAI DIMENTICATO

Alejandro Camano: "Non si tratta di quello che gli piacerebbe, la realtà è che è un loro giocatore"

© Getty Images Achraf Hakimi avrebbe manifestato al PSG la volontà di cambiare aria ma, nonostante il grande legame con l'Inter, un suo ritorno a Milano appare complicato, come spiegato dal suo agente in un'intervista a Inter Dipendenza. "Achraf è un giocatore del PSG con cui ha ancora tre anni di contratto - ha spiegato Alejandro Camano -. Se gli piacerebbe tornare a Milano? Non si tratta di quello che gli piacerebbe, la realtà è che è un loro giocatore. Ama l’Inter, a Milano è stato felice ma la realtà a oggi è questa".

Nonostante abbia indossato la casacca dell'Inter per una sola stagione prima di essere sacrificato sull'altare del Fair Play finanziario, Hakimi è rimasto legatissimo al club e a Milano. A Parigi, invece, le cose sono andate diversamente e l'esterno marocchino è stato catapultato in uno spogliatoio-polveriera, diviso in fazioni. Sotto la Tour Eiffel, l'ex Inter ha legato soprattutto con Kylian Mbappé, ma le ultime vicende sentimentali (accusa di stupro da parte di una ragazza e divorzio dalla moglie) lo avrebbero portato a pensare a un addio prematuro per ricominciare una nuova vita da un'altra parte.

Difficile che sia Milano, sia per motivi economici (tra ingaggio e cartellino un'operazione troppo onerosa) che tattici (a destra l'Inter è coperta con Dumfries e all'occorrenza Darmian). Più facile, invece, la strada che porta a un altro club del suo passato, il Real Madrid. I Blancos stanno rifondando la squadra e sono alla caccia di un terzino destro che possa alternarsi al 31enne Carvajal.