Inter, i club più prestigiosi non mollano la pista Dumfries e Luis Henrique piace in Inghilterra

Barça e City continuano a pensare all'olandese mentre il Bournemouth vuole il brasiliano

28 Gen 2026 - 09:43
In attesa di capire quando si sbloccherà la trattativa per Perisic, il tempo non è tantissimo, l'Inter deve affrontare l'assalto a due esterni destri. Uno sarebbe il titolare, e quanto manchi a Chivu sulla fascia da quando è fermo ai box, è sotto gli occhi di tutti. Si sta parlando, ovviamente di Denzel Dumfries. L'altro è il teorico sostituto, Luis Henrique, che invece finora non ha convinto. L'Inter si terrebbe volentieri l'olandese, una volta guarito, ma non è un mistero che sia nel mirino di due tra i più prestigiosi club al mondo: Barcellona e Manchester City. Nonostante l'arrivo di Cancelo, in Catalogna sono sempre convinti che Dumfries sarebbe l'elemento decisivo per coprire il settore destro della difesa di Flick. Così come Guardiola lo considera il giocatore giusto per rinforzare una parte del campo che finora non ha trovato sostituti all'altezza di Walker. 

Luis Henrique, invece, non è stato all'altezza delle aspettative nerazzurre tanto che Chivu, in assenza di Dumfries, è stato costretto a schierare Diouf in un ruolo non suo. I nerazzurri lo cederebbero volentieri ma a titolo definitivo. C'è un'offerta del Bournemouth in questo senso e l'Inter la sta prendendo in considerazione, al contrario di quanto è stato detto nelle scorse ore. 

