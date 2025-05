Mondiale per Club 2025, calendario, orari e avversarie dell'Inter

In totale, da quando esiste il girone unico in Italia (1929/30), l’Inter ha giocato sette partite contro squadre extra-europee (Independiente, Seongnam e Mazembe), ottenendo cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta, con ben sei clean sheets su sette gare. L’Inter vanta cinque precedenti ufficiali contro squadre argentine (sempre considerando dal 1929/30), tutti contro l’Independiente: tre vittorie, una sconfitta e un pareggio, nell’ultimo match giocato datato 15 settembre 1965 (0-0, nella Coppa Intercontinentale). L’Inter ha subito un solo gol contro club argentini nei cinque precedenti, ottenendo ben quattro clean sheets. Il River Plate invece ha perso l’ultimo confronto ufficiale contro una squadra italiana (1-0 contro la Juventus, finale di Coppa Intercontinentale del 26 novembre 1996). Il Monterrey non incrocia una squadra europea in match ufficiali dal Mondiale per club 2019: sconfitta in semifinale contro il Liverpool 2-1. L’Urawa Red Diamonds ha vinto tre volte la Champions League Asiatica, l’ultima delle quali nel 2022.