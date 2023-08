Inter, Balogun lancia un altro segnale: auguri social a Thuram

FUTURI COMPAGNI?

L'attaccante dell'Arsenal aspetta i nerazzurri, che sono pronti al rilancio: 30 milioni più bonus

© Getty Images Prima la storia su Instagram mentre studia e ammira il gol di Ronaldo il Fenomeno con la maglia dell'Inter, ora gli auguri social a Marcus Thuram, che oggi compie 26 anni e che in un futuro molto vicino potrebbe diventare suo compagno di reparto. Folarin Balogun continua a mandare messaggi 'in ottica nerazzurra', in attesa di novità sul mercato. L'Inter non molla la presa e, nonostante il muro dell'Arsenal che chiede non meno di 40 milioni, continua il pressing sullo statunitense, reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Reims.

© instagram

Vedi anche

Mercato Inter, definiti i dettagli per Samardzic: lunedì le visite mediche a Milano

I contatti tra l'sono proseguiti anche negli ultimi giorni e continueranno nelle prossime ore, anche perché dalla cena di ieri sera ad Appiano trae la dirigenza nerazzurra è uscito un messaggio chiaro sull'obiettivo per l'attacco nerazzurro,appunto su tutti. L'Inter è pronta a mettere sul piatto 30 milioni più bonus e un'alta percentuale sulla futura rivendita per il giocatore classe 2001, considerato un investimento importante per il presente e per il futuro.