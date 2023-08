L'Inter rilancia per Balogun, che intanto studia i gol di Ronaldo il fenomeno

© Getty Images

È sempre stato il nome preferito per l'attacco e ora, sfumato Gianluca Scamacca che vestirà la maglia dell'Atalanta, l'Inter è pronta a presentare una nuova offerta per Folarin Balogun, reduce da un'ottima stagione con il Reims e rientrato all'Arsenal, che chiede almeno 40 milioni di euro per farlo partire. Cifra troppo alta per il club nerazzurro, intenzionato a mettere sul piatto trenta milioni più bonus e un'alta percentuale sulla futura rivendita per cercare di strappare il giocatore ai Gunners e regalare a Simone Inzaghi l'attaccante che aspetta quanto prima in vista della prossima stagione. Dal canto suo l'attaccante statunitense classe 2001 vuole solo l'Inter e si sarebbe mosso in prima persona per far abbassare le pretese dell'Arsenal.