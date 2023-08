Community Shield: trionfa l’Arsenal! Manchester City sconfitto ai calci di rigore

INGHILTERRA

Arteta riesce a battere Guardiola dopo l’1-1 nei novanta minuti e si aggiudica il primo titolo stagionale

Manchester City-Arsenal, le foto del match

































































































L'allievo supera finalmente il maestro: l'Arsenal di Arteta si aggiudica il primo titolo stagionale d'Inghilterra, battendo ai rigori il Manchester City di Pep Guardiola nella finale del Community Shield. Gara equilibrata e aperta, sbloccata al 77' dai Citizens con Palmer. I Gunners la riprendono al 101' con il tiro deviato di Trossard, per poi avere la meglio ai penalty. Decisivi gli errori di De Bruyne e Rodri, oltre ad un super Ramsdale.

Successo per l’Arsenal nella finale del Community Shield: i Gunners battono il Manchester City ai rigori, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. In avvio i Citizens sembrano più in forma e meno impauriti: dopo cinque minuti i Campioni d’Europa ci provano con Julian Alvarez, su cui è provvidenziale White. Poco prima del quarto d’ora altra occasione per i blu di Manchester: la conclusione deviata di Rodri sfiora il palo. Nella seconda metà del primo tempo i Gunners alzano la testa: Havertz viene fermato da Ortega, con Martinelli che non riesce a ribattere a rete. Tra le file dei londinesi si mette in moto anche Saka, ma la squadra di Guardiola riesce a salvarsi più volte (anche e soprattutto grazie al suo estremo difensore). Si rientra negli spogliatoi con le due squadre in parità, sullo 0-0. Nella ripresa la gara continua ad essere bloccata. Haaland e compagni ci provano su corner al 51’, ma la squadra di Arteta si difende e prova a spingere sulla sinistra con le galoppate di Timber. A stappare la partita è però il City: al 77’ il subentrato De Bruyne tocca per Cole Palmer, che lascia partire un sinistro a giro delizioso che si spegne alle spalle di Ramsdale, per l’1-0. Il portiere inglese salva l’eventuale 2-0 su Foden ad una manciata di minuti dalla fine, con il direttore di gara che assegna poi otto minuti di recupero. In pieno extra-time, allo scadere, l’Arsenal trova clamorosamente l’1-1: la conclusione disperata di Trossard al 101’ incontra una deviazione sfortunata nella difesa dei Citizens, con il pallone che si insacca beffando Ortega. La sfida si decide dunque ai calci di rigore, con l’Arsenal che si aggiudica il titolo. Decisivi gli errori di De Bruyne e Rodri, con Ramsdale super nel neutralizzare il tiro dello spagnolo. Diciassettesimo “scudo” per i londinesi nella loro storia.