Inter, definiti i dettagli per Samardzic: lunedì le visite mediche a Milano

COLPO SERBO

Il club nerazzurro e l'Udinese hanno concluso l'affare: Fabbian si trasferisce in bianconero, le cifre dell'operazione

Adesso è davvero tutto fatto: Lazar Samardzic può virtualmente considerarsi un calciatore dell'Inter. Nella giornata di sabato il club nerazzurro e l'Udinese hanno ultimato i dettagli dell'affare che vedrà protagonisti il serbo e Giovanni Fabbian: come per Davide Frattesi, Marotta verserà solo una piccola cifra in questa finestra di mercato. Esattamente 4 milioni di euro, con l'obbligo di riscatto fissato a quota 16 milioni di euro. Da aggiungere anche 2-3 mln di bonus. Per il centrocampista ex Reggina invece, la valutazione è di 4 milioni di euro, con tanto di recompra superiore ai 10 mln. Samardzic è atteso nelle prossime ore a Milano: lunedì andranno in scena le visite mediche. Il fantasista si incrocerà con Yann Sommer, anch'esso in arrivo dal Bayern Monaco.

Sommer appunto, che sarà il portiere titolare dell'Inter di Simone Inzaghi per la stagione 23/24. Il classe 1988, gli ultimi sei mesi in Baviera, costerà ai nerazzurri 6 milioni di euro, i quali verranno pagati in due rate. Lui, che ritroverà alla Pinetina Marcus Thuram, approderà oggi in Italia: qualche ore per ambientarsi e poi le visite mediche di rito programmate per lunedì. Probabilmente avrà anche qualche minuto per conoscere Samardzic, atteso anch'esso al Coni di Via Piranesi, a Milano nella giornata di lunedì. Il 21enne andrà ad arricchire il centrocampo dei 19 volte Campioni d'Italia, ricco di qualità e quantità.

Dopo le firme in Viale della Liberazione sia Sommer che Samardzic raggiungeranno subito Appiano: resta da capire se saranno già disponibili per l'amichevole col Salisburgo di mercoledì 9 agosto (ore 19, Red Bull Arena). Concluse queste due operazioni Marotta si focalizzerà sulla punta: il nome di Balogun (in forza all'Arsenal) è tornato prepotentemente di moda, nonostante il preferito di Inzaghi sia sempre Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.