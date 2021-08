Inter, Ausilio vede l'Atalanta per Zapata

MERCATO NERAZZURRO

Faccia a faccia ieri con Sartori a Monza. Distanza tra domanda e offerta: si parte da 30 milioni

Un'altra punta per Simone Inzaghi. L'Inter serra i tempi per un nuovo attaccante dal consegnare al nuovo tecnico prima dell'inizio del campionato. I segnali portano quasi tutta in una sola direzione, quella di Bergamo per Duvan Zapata. Il bomber dell'Atalanta è tra i candidati, anzi è il più quotato, insieme a Correa e a Insigne.

Ieri il colombiano non ha giocato contro la Juventus per un problema fisico e non perché sul mercato. Il mercato, almeno con i primi faccia a faccia, è stato fatto a Monza, allo U-Power Stadium per l'amichevole con la Dinamo Kiev, quando Ausilio ha incontrato il ds atalantino Sartori. Primi colloqui e prime proposte per arrivare a un accordo che soddisfi tutti.

L'Inter valuta il colombiano 30 milioni di euro, i bergamaschi ben 10 in più. E, come sempre accade, la sintesi, potrebbe trovarsi a metà.

Vedi anche inter Amichevoli, Inter-Dinamo Kiev 3-0: Dzeko subito in gol