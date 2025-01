Inter, Ausilio: "Donnarumma? Il portiere non è una priorità. Contenti di Frattesi. E su Buchanan..."

"Buchanan? Stiamo valutando se non sia più opportuno completare i prossimi mesi da qualche altra parte - ha detto Ausilio sul canadese - Ha giocato poco, c'è l'interesse del Torino e di altre società italiane e straniere, che fanno anche le coppe. Ma non escludo che resti qui. Ascolteremo tutti e ascolteremo l'idea del ragazzo. Se lui confermerà di non voler andare via, resteremo con questa rosa". E sul presunto interesse dell'Inter a riportare in Italia Gigio Donnarumma: "Stiamo attenzionando il mercato di giugno ma non è il ruolo del portiere la nostra priorità. Stiamo guardando da altre parti. Abbiamo due portieri molto forti. Questo al di là della stima per Donnarumma".