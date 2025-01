Inter, fiducia nelle condizioni di Acerbi: si allontana il rinforzo difensivo a gennaio

La realtà è che in questo momento nella rosa ci sono un paio di elementi che non entrano nelle rotazioni e non danno una mano soprattutto al reparto difensivo: Palacios e Buchanan. Il primo ha messo insieme solo 16 minuti in stagione e non può essere considerato quando si valuta numericamente la composizione della retroguardia, il secondo non ha mai ingranato - anche per via del grave infortunio alla tibia - non aiutando Dimarco e Carlos Augusto, che spesso e volentieri è "costretto" a fare il braccetto di sinistra, a rifiatare e avrebbe bisogno di giocare maggiormente (piace a Roma e Torino ma lui vorrebbe restare per giocarsi le sue chance).