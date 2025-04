Inter attenta, l’Al Hilal punta Inzaghi

Così, mentre l'Inter eliminava il Bayern Monaco guadagnandosi le semifinali di Champions contro il Barcellona, per Milano si aggiravano emissari dell'Al Hilal, club saudita ambizioso al punto da mettere nel mirino il tecnico nerazzurro per provare a dare l'assalto, da protagonisti, al Mondiale per Club. Nulla che al momento possa troppo preoccupare il club campione d'Italia, ma in fondo a questa lunga stagione, in bilico tra un trionfo epico e il possibile ma imprevedibile nulla di fatto, non è detto che Simone Inzaghi possa anche farci un pensiero. In fondo, scrive la Gazzetta, l'Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da 20 milioni e, nel frattempo, arricchire la rosa con un paio di giocatori di livello assoluto. Da aggiungere a Milinkovic-Savic, uno che Simone conosce molto bene.