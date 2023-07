Inter, rebus attaccante: Atletico più morbido su Morata, si lavora per Balogun

© Getty Images

Dopo la chiusura totale sul fronte Lukaku e respinto l'assalto saudita per Lautaro, l'Inter continua a sondare il mercato a caccia di un attaccante per puntellare il reparto. Al momento sono due i profili in pole per i nerazzurri: Alvaro Morata e Folarin Balogun. Per quanto riguarda il primo, secondo quanto riferito dal nostro esperto di mercato Barzaghi, la posizione dell'Atletico Madrid si starebbe ammorbidendo con importanti novità sulla trattativa. Nel dettaglio, i colchoneros avrebbero abbassato le pretese legate alla clausola rescissoria dello spagnolo, portandosi più vicino ai 15 milioni di euro messi sul piatto dai nerazzurri. Cifre alla mano, ballerebbero ancora 2-3 milioni di euro tra domanda e offerta, ma la concorrenza per Alvaro è alta e il tempismo potrebbe essere decisivo per piazzare l'affondo giusto. Dunque meglio agire con cautela e seguire anche altre opzioni.