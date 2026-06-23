Inter-Atalanta, è il giorno della svolta per Palestra? Incontro tra i club e l'agente è a Milano

È il giorno dell'accordo definitivo? Noi il punto interrogativo lo teniamo, perché un conto è la volontà di raggiungere un accordo, altro è trovarlo e ratificarlo: che Inter e Atalanta siano vicine è vero, che Palestra frema per vestire la maglia dei campioni d'Italia pure, ma è nei dettagli che si annidano le ultime incognite. Superabili? Certamente! Già oggi? Possibile, non ugualmente certo. L'agente dell'esterno che sta animando il mercato nerazzurro, Alessandro Lucci, è da ieri a Milano. Pronto a intervenire. Questo è un segnale, non ci sono dubbi. Marotta e Percassi, così è annunciato, oggi si vedranno, per dar seguito a quanto abbozzato settimana scorsa: 50 milioni, almeno, sul tavolo. Forse di più. A corredo, infatti, la definizione dei bonus, che potrebbero innalzare la cifra, il possibile inserimento di una percentuale a favore dell'Atalanta in caso di futura rivendita, la carta remota di una eventuale contropartita tecnica. Diciamo che, sì, l'accordo è a un passo, ma questo va comunque compiuto. Per cui, ancora un minimo di cautela. Non resta che attendere, con fiducia ma senza eccessi di ottimismo, se non altro sulle tempistiche che dovrebbero essere brevi ma non è detto siano immediate.