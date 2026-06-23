MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Atalanta, è il giorno della svolta per Palestra? Incontro tra i club e l'agente è a Milano

Dopo il summit di settimana scorsa, quello odierno potrebbe essere quello definitivo

23 Giu 2026 - 11:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Marco Palestra © italyphotopress

Marco Palestra © italyphotopress

È il giorno dell'accordo definitivo? Noi il punto interrogativo lo teniamo, perché un conto è la volontà di raggiungere un accordo, altro è trovarlo e ratificarlo: che Inter e Atalanta siano vicine è vero, che Palestra frema per vestire la maglia dei campioni d'Italia pure, ma è nei dettagli che si annidano le ultime incognite. Superabili? Certamente! Già oggi? Possibile, non ugualmente certo. L'agente dell'esterno che sta animando il mercato nerazzurro, Alessandro Lucci, è da ieri a Milano. Pronto a intervenire. Questo è un segnale, non ci sono dubbi. Marotta e Percassi, così è annunciato, oggi si vedranno, per dar seguito a quanto abbozzato settimana scorsa: 50 milioni, almeno, sul tavolo. Forse di più. A corredo, infatti, la definizione dei bonus, che potrebbero innalzare la cifra, il possibile inserimento di una percentuale a favore dell'Atalanta in caso di futura rivendita, la carta remota di una eventuale contropartita tecnica. Diciamo che, sì, l'accordo è a un passo, ma questo va comunque compiuto. Per cui, ancora un minimo di cautela. Non resta che attendere, con fiducia ma senza eccessi di ottimismo, se non altro sulle tempistiche che dovrebbero essere brevi ma non è detto siano immediate.

Leggi anche

Inter-Nico Paz, cosa c'è di vero? Dalla posizione del Real all'incontro con il Como

inter
palestra
atalanta
mercato

Ultimi video

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

02:01
Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

02:09
Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

01:22
Ripartenza Fiorentina

Fiorentina, Paratici chiaro sul futuro di Kean

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

I più visti di Inter

Nico Paz

Inter-Nico Paz: il sogno di mercato è un rebus di cui solo Oaktree conosce la soluzione

Inter, arrivano i "sì" di Jones e Solet: un aiuto per Marotta, che incassa il "no" di De Vrij

Marco Palestra e Federico Dimarco

Il piano mercato Inter: quando si chiude Palestra, le tempistiche per Solet e Jones

E' sfida Como-Inter per Nico Paz: i lariani a Madrid per convincere il Real

1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni

Palestra entrerebbe nella storia dell'Inter: gli acquisti nerazzurri più costosi

L'Inter osserva il domino centrocampisti: perché Anderson al City e Tonali al Tottenham spingono Jones a Milano

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:44
L'Inter Women saluta Piovani dopo due stagioni
11:41
Fulham, Alvaro Arbeloa a un passo dalla panchina dei londinesi
11:07
Julian Alvarez rompe con l'Atletico Madrid: "Voglio andare via"
JULIAN ALVAREZ, ATLETICO MADRID, COSTO STIMATO: 109 MILIONI €
23:56
Julian Alvarez 'saluta' l'Atletico: "La cosa migliore per tutti è un trasferimento"
23:24
Il City non molla Tonali, sogno doppio colpo con Anderson. La chiave potrebbe essere... Reijnders