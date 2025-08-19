Logo SportMediaset
Mercato
INTER

Inter, riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi allenamenti con la prima squadra

L'attaccante iraniano fuori dai piani nerazzurri e resta sul mercato ma è stata smentita la voce sull'Under 23

19 Ago 2025 - 19:38

Medhi Taremi è tornato in Italia: l'attaccante iraniano martedì si è rivisto ad Appiano Gentile per svolgere alcuni test fisici e da domani riprenderà ad allenarsi agli ordini di mister Chivu. In serata, infatti, è stata smentita la voce che voleva il giocatore in procinto di aggregarsi all'Inter Under23. Taremi resta fuori dal progetto, è sul mercato e in queste ultime due settimane si cercherà una soluzione che sinora non è stata trovata ma farà parte della prima squadra, ovviamente per lui previste sedute personalizzate a livello fisico per recuperare il tempo perso.

Dopo aver rifiutato Flamengo e Botafogo, con la dichiarata volontà di restare a giocare in Europa, per Taremi ci sono stati solo sondaggi dalla Turchia (il Besiktas) e dall'Inghilterra (Leeds e Fulham): nulla però che abbia potuto portare a una vera e propria trattativa. L'Inter a inizio mercato contava di poter ricavare dalla sua cessione tra gli 8 e i 10 milioni: valutazione destinata a calare con l'avvicinarsi della fine del mercato.

