Inter, riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi allenamenti con la prima squadra

Medhi Taremi è tornato in Italia: l'attaccante iraniano martedì si è rivisto ad Appiano Gentile per svolgere alcuni test fisici e da domani riprenderà ad allenarsi agli ordini di mister Chivu. In serata, infatti, è stata smentita la voce che voleva il giocatore in procinto di aggregarsi all'Inter Under23. Taremi resta fuori dal progetto, è sul mercato e in queste ultime due settimane si cercherà una soluzione che sinora non è stata trovata ma farà parte della prima squadra, ovviamente per lui previste sedute personalizzate a livello fisico per recuperare il tempo perso.