Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
la sorpresa

Inter, Sucic è la sorpresa più bella: fantasia e assist alla Modric, Chivu ha un'arma in più

Il centrocampista croato stupisce alla prima a San Siro con assist e giocate stupende

26 Ago 2025 - 12:24
1 di 17
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Inter-Torino è stata anche la partita di Petar Sucic, sorpresa più bella dell'esordio stagionale della squadra di Cristian Chivu. Dopo un precampionato in cui è stato schierato con continuità, a caccia di nuove soluzioni per il centrocampo nerazzurro, alla prima da titolare a San Siro il 21enne croato ha stupito tutti, impressionando con giocate, fantasia, piedi buoni e un assist alla... Modric. Un debutto a Milano opposto rispetto al connazionale che solo qualche giorno prima in maglia rossonera non era riuscito a lasciare il segno nel ko contro la Cremonese.

Leggi anche

L’Inter riscopre le sue certezze: Toro annientato con una manita nel segno della ThuLa

Il 5-0 ai granata fa di certo notizia, ma se è permesso andare oltre alla doppietta di Thuram e le reti di Bastoni, Lautaro e Bonny (all'esordio ufficiale in nerazzurro), una menzione speciale la merita proprio "Pero", sponsorizzato già da marzo dall'ex Fabio Cannavaro che lo aveva avuto alla Dinamo Zagabria. Il croato ci ha messo "solo" 36' per farsi notare, con un assist no look per il 2-0 di Thuram che ha strabiliato tutti. Un passaggio illuminante, un tocco alla Modric per una giocata di fino e chirurgica, il miglior modo per un bomber come Tikus per andare in rete.

Leggi anche

Esordio da sogno per Chivu: l'Inter riparte dalle fondamenta e avvisa le rivali scudetto

Ma Sucic non si è di certo fermato lì, perché a suon di giocate e fantasia ha strabiliato e si è preso la scena. La cifra tecnica c'è e si vede, il classe 2003 con la sua visione di gioco ha mandato un chiaro messaggio al tecnico che può schierarlo da "tuttocampista". Insomma, da mezzala a regista a connettore tra i reparti, un po' come il "maestro" Modric. E i due hanno tanto in comune, dal passato alla Dinamo al presente a Milano, ma su sponde differenti e, soprattutto, con l'esordio che lascia un retrogusto nettamente diverso al 39enne di Zara. Un dolce, per Petar, che è destinato a prendersi il centrocampo nerazzurro con decisione. E se queste sono le premesse...

inter
sucic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

01:01
MCH SHARAPOVA HALL OF FAME 26/8 MCH

"Sharapova entra nella Hall of Fame, festa a New York

00:56
Chivu: "Calma, è solo la prima..."

Chivu: "Calma, è solo la prima..."

03:00
Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

03:03
Udinese-Verona 1-1: gli highlights

Udinese-Verona 1-1: gli highlights

03:31
SRV RULLO SERIE A, I "NUOVI VOLTI" (MUSICATO) 25/8

I nuovi volti della Serie A: promossi e bocciati all’esordio

01:48
srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

01:51
Srv Rullo Juve ok Gianni

Juventus, il mercato è all'attacco: tra gol, sorprese e dubbi"

01:39
SRV RULLO NICO PAZ, LUCE E FUTURO (MUSICATO) 25/8 OK

Tutti "Paz" per Nico: l'accordo tra Como e Real

01:11
DICH ABODI SU DIRITTI TV DICH

Abodi: "A settembre presenteremo bozza di riforma della legge sui diritti sportivi"

01:28
100 gol in Arabia Saudita

100 gol in Arabia Saudita

01:43
De Bruyne, anzi the best

De Bruyne, anzi the best

01:30
Milan, difesa da incubo

Milan, difesa da incubo

01:47
Inter pronta al debutto

Inter pronta al debutto

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

I più visti di Inter

Thuram, doppietta da urlo sotto gli occhi di papà e Khéphren. E lo juventino risponde

La Nord annuncia la protesta: "Fuori da San Siro fino a data da destinarsi, tenetevi il teatro"

L’Inter riscopre le sue certezze: Toro annientato con una manita nel segno della ThuLa

Taremi fuori dalla lista Serie A: l'Inter vuole cederlo ma non ci sono offerte

Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato"

Cristian Chivu

Chivu: "Con quello che ha speso il Napoli è favorito. Preferisco la qualità alla quantità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:58
Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili
12:06
La Lazio ricorda Eriksson a un anno dalla morte
11:02
Newcastle, Howe e l'infortunio di Tonali: "Aveva molto dolore, non sembra una cosa da poco"
10:07
L'ex Milan Dugarry attacca il Psg: "Nessun rispetto per Donnarumma"
09:01
Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale abbiamo parlato tanto tra di noi"