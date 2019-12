Inter, accelerata per Vidal: pronti 12 milioni

L'ACCELERATA

L'Inter ha chiuso il 2019 in testa alla classifica e per confermarsi in vetta anche a fine stagione punta tanto sul mercato di gennaio. Gli obiettivi dei nerazzurri sono noti da tempo e se per il vice-Lukaku i nomi restano sempre quelli di Llorente (in uno scambio con Politano) e di Giroud (in uscita dal Chelsea), per il centrocampista i nerazzurri sembrano aver scelto la loro priorità: Arturo Vidal. Inter, Esposito nella storia: prima di lui solo Corso Getty Images



















Lukaku gli ha ceduto il pallone per battere Radud al dischetto e sabato contro il Genoa Sebastiano Esposito, 17 anni 5 mesi e 19 giorni, è diventato il secondo più giovane marcatore dell'Inter in Serie A. Meglio di lui soltanto Mario Corso, ecco gli altri babay bomber della storia nerazzurra...





Antonio Conte lo conosce benissimo e insiste da mesi con la dirigenza per portarlo a Milano, la grande novità è che la famiglia Zhang avrebbe autorizzato l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ad avanzare un’offerta importante. Una vera e propria svolta, perché i nerazzurri abbandonerebbero l'idea del prestito (sia secco sia con obbligo di riscatto) e per portare il cileno a Milano a titolo definitivo metterebbero sul piatto una cifra che potrebbe convincere il Barcellona a cedere: 12 milioni di euro.

I contatti tra Inter e Barça sono entrati nel vivo e ci si attendono novità già a inizio 2020. Resta da convincere Valverde, che ha dichiarato di volere che Vidal resti e che lo sta facendo giocare con sempre maggiore frequenza. Ma comunque il tecnico dovrà ascoltare la società, che è a caccia di entrate per ridurre un deficit di quasi 150 milioni di euro.

L'operazione Vidal, che può contare sulla volontà del giocatore di tornare in Italia, sembra dunque a buon punto, ma in casa Inter continuano anche i contatti con l’Atalanta (e il Parma) per Dejan Kulusevski, mentre per la fascia sinistra Marcos Alonso resta in cima alla lista dei desideri.