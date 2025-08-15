Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
mercato

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

La mossa dei dirigenti interisti può ora stanare i Percassi e minare il loro intransigente silenzio

15 Ago 2025 - 09:49
© afp

© afp

L'Inter vira su Manu Koné. E Lookman? Il nigeriano resta un obiettivo oppure no? La risposta arriverà solo nei prossimi giorni, quando la trattativa con la Roma per il centrocampista francese si sarà definita, in un senso o nell'altro anche se tutto porta a pensare che andrà a buon fine, e la preventivata cessione di Asllani (Torino e, più defilato, Bologna) e quella ora sempre più plausibile di Zielinski (sondaggi dall'Arabia) avranno eventualmente portato nelle casse nerazzurre gli euro per poter finanziare il doppio colpo.

Al momento l'Inter non molla dunque il nigeriano, resta tutto in stand-by, non poi così diversamente da quanto valeva nei giorni scorsi di fronte al silenzio intransigente dell'Atalanta. Di nuovo, se vogliamo, c'è che ora il cerino acceso rischia di rimanere tra le dita dei Percassi, vista l'altrettanto intransigente volontà di Lookman di non fare rientro a Bergamo. Il nigeriano ha sinora rifiutato qualsiasi altra ipotesi che non fosse l'Inter, un no secco prima al Napoli e poi alle sirene di Premier: si dice che ieri sia stato nuovamente rassicurato dai dirigenti interisti e da Londra, dove si è rifugiato negli scorsi giorni, attende così i nuovi sviluppi di una telenovela che tutti avrebbero voluto evitare e che ora rischia in ogni caso di avere un finale del tutto imprevisto.

Insomma, i margini per arrivare a una fumata bianca teoricamente ci sono ancora, per quanto più risicati. Di certo la mossa dell'Inter ha messo all'angolo l'Atalanta, chiamata così a provare una improbabile ricucitura con il suo attaccante o a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti dei nerazzurri di Milano. A meno di una offerta da un altro club che però al momento non c'è e, non ultimo, si scontra con la volontà di Lookman stesso.

Leggi anche

Inter, Manu Koné è più di un'idea: contatti con la Roma, possibile operazione da 40 milioni

inter
atalanta
lookman
kone
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Calciomercato live

Calciomercato live

Caso Donnarumma, il consiglio di Abbiati e Pagliuca: "Dovrebbe andare al City"

Lookman, le promesse tradite: in passato toccò anche a Vieri e Cassano

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:12
Dalla Spagna: Andrè Silva torna nella Liga, sfida a due per l'attaccante
09:29
Chelsea-Cucurella, c'è il rinnovo di contratto
23:27
Dall'Inghilterra: il Nottingham Forest in pressing per Douglas Luiz
23:16
L'Udinese spinge per Cheddira: presto i contatti con il Napoli.
23:05
Sirene dalla Premier per Okafor: spunta il Leeds