Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Al momento l'Inter non molla dunque il nigeriano, resta tutto in stand-by, non poi così diversamente da quanto valeva nei giorni scorsi di fronte al silenzio intransigente dell'Atalanta. Di nuovo, se vogliamo, c'è che ora il cerino acceso rischia di rimanere tra le dita dei Percassi, vista l'altrettanto intransigente volontà di Lookman di non fare rientro a Bergamo. Il nigeriano ha sinora rifiutato qualsiasi altra ipotesi che non fosse l'Inter, un no secco prima al Napoli e poi alle sirene di Premier: si dice che ieri sia stato nuovamente rassicurato dai dirigenti interisti e da Londra, dove si è rifugiato negli scorsi giorni, attende così i nuovi sviluppi di una telenovela che tutti avrebbero voluto evitare e che ora rischia in ogni caso di avere un finale del tutto imprevisto.