Mercato Inter, missione Curtis Jones: pronti al rilancio per anticipare la concorrenza

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi
© Real Madrid
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Nonostante le voci spagnoli di un interesse per Eduardo Camavinga, la priorità dell'Inter a centrocampo resta Curtis Jones. Il 25enne del Liverpool è obiettivo di vecchia data: già trattato a gennaio è rimasto nei radar nerazzurri, visto il totale gradimento da parte di Cristian Chivu. Se in inverno l'affare non si era concretizzato per la mancata partenza di Davide Frattesi in direzione Nottingham (anch'essa pista attuale ma attenzione a Juve e Napoli), questa volta l'Inter ha tutte le intenzioni di regalare Jones - in scadenza di contratto tra un anno - al tecnico rumeno.
Marotta e Ausilio sono concentrati su più fronti, vedi le situazioni di Provedel, Solet e Palestra, ma hanno già in mente il rilancio ai Reds, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Le parti sono ferme all'offerta da 20 milioni di euro prospettata dal ds nerazzurro a fine maggio, mentre gli inglesi sarebbero fermi sulla valutazione di 30 milioni.
Usiamo il condizionale poiché da settimane sembrava quella la cifra richiesta dal Liverpool anche se il Mirror proprio ieri ha scritto lo stesso numero ma cambiando la... valuta: 30 milioni di sterline, ovvero circa 35 milioni di euro. Il rilancio sarebbe una mossa sia per dimostrare ai Reds la reale volontà di acquistare Jones ma anche un tentativo per anticipare possibili rivali che potrebbero inserirsi in questo stallo di mercato.
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