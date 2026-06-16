Mercato Inter, missione Curtis Jones: pronti al rilancio per anticipare la concorrenza

Marotta e Ausilio sono concentrati su più fronti, vedi le situazioni di Provedel, Solet e Palestra, ma hanno già in mente il rilancio ai Reds, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Le parti sono ferme all'offerta da 20 milioni di euro prospettata dal ds nerazzurro a fine maggio, mentre gli inglesi sarebbero fermi sulla valutazione di 30 milioni.