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Il Barcellona cerca un difensore italiano: Bastoni in pole, ma spunta Cambiaso

Secondo Sandro Sabatini, i blaugrana avrebbero chiesto informazioni sullo juventino. In Spagna insistono sull'interista

06 Apr 2026 - 09:33
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Potrebbe non essere Alessandro Bastoni l'obiettivo italiano del Barcellona per la prossima estate. Secondo quanto rivelato da Sandro Sabatini durante Pressing, i blaugrana si sarebbero infatti informati su Andrea Cambiaso. L'esterno è uno dei pilastri della Juventus di Spalletti, ma, come sempre, di fronte a un'offerta importante, a Torino sarebbero disposti a trattare la sua cessione per fare cassa, soprattutto in caso di mancato accesso in Champions League.

Intanto, però, in Spagna continuano a spingere sul nome di Bastoni. Per "Mundo Deportivo", il Barça ha come priorità un attaccante e un difensore mancino, con quest'ultimo ruolo che vedrebbe nell'interista il profilo ideale. Dal canto suo, proprio Bastoni avrebbe chiesto di accelerare il trasferimento, anche se prima di tutto ci sarebbe da trovare un accordo personale con il club spagnolo. Solo dopo, il Barça si siederebbe al tavolo delle trattative con l'Inter, consapevole della necessità dei nerazzurri di fare una cessione importante visti i mancati introiti per la precoce eliminazione in Champions League.

Il Barcellona sarebbe pronto a versare una cifra attorno ai 55/60 milioni di euro, magari al ribasso, puntando sul fatto che il contratto tra Bastoni e l'Inter scadrà tra soli due anni.

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