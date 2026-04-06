Il Barcellona cerca un difensore italiano: Bastoni in pole, ma spunta Cambiaso

Intanto, però, in Spagna continuano a spingere sul nome di Bastoni. Per "Mundo Deportivo", il Barça ha come priorità un attaccante e un difensore mancino, con quest'ultimo ruolo che vedrebbe nell'interista il profilo ideale. Dal canto suo, proprio Bastoni avrebbe chiesto di accelerare il trasferimento, anche se prima di tutto ci sarebbe da trovare un accordo personale con il club spagnolo. Solo dopo, il Barça si siederebbe al tavolo delle trattative con l'Inter, consapevole della necessità dei nerazzurri di fare una cessione importante visti i mancati introiti per la precoce eliminazione in Champions League.