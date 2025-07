Gala-Inter, primi contatti per Calhanoglu. Tutto dipende da Osimhen

A Istanbul sono tutti pazzi per Osimhen, reduce da una stagione da protagonista assoluto in prestito al Gala. In 29 presenze in giallorosso nella Super Lig turca l’attaccante nigeriano ha segnato 26 gol, trascinando il Galatasaray al 25esimo titolo nazionale, il terzo consecutivo. Per questo motivo la dirigenza turca sogna il ritorno di Osi a Istanbul e sta preparando un’offerta faraonica per il nigeriano, vicina ai 20 milioni di euro netti a stagione oltre ai 75 da versare al Napoli per la clausola rescissoria. La concorrenza per Osimhen non manca, con l’Al Hilal pronto a offrire il doppio all’attaccante del Napoli e la Juve che in caso di addio di Vlahovic offrirebbe il progetto più competitivo al nigeriano. Finché Osimhen non darà una risposta, il Galatasaray non può presentare un’offerta importante all’Inter per Calhanoglu. Uno esclude l’altro, economicamente il Gala non ha la forza per portare entrambi a Istanbul con una doppia operazione che solo per i cartellini sfiorerebbe i 100 milioni di euro.