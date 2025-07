Da Calhanoglu a Thuram passando per Dumfries e Frattesi: ecco cosa sta succedendo all'Inter

Inamovibile Thuram, come pure Frattesi: sul centrocampista ex Sassuolo, da ultimo, hanno puntato gli occhi l'Atletico Madrid e - scrivono in Inghilterra - anche il Manchester United, ma la sua volontà oggi è molto diversa rispetto a inizio anno. Frattesi è rimasto molto favorevolmente impressionato da Chivu e non si considera lontano dall'Inter. E, aspetto altrettanto importante, anche la stessa Inter non ha intenzione di privarsene.