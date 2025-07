Dal tesoretto per Leoni alle mire dell'Aston Villa per Bisseck: rebus difesa per l'Inter

Occhio però nel frattempo alle mire inglesi su Yann Bisseck: se come scrivono oltremanica l'Aston VIlla di Emery ha messo seriamente gli occhi sul centrale tedesco, è vero che all'Inter l'operazione potrebbe fruttare almeno 30/35 milioni (arrivò all'Inter per soli 7 milioni, va ricordato), tuttavia l'eventuale sua partenza potrebbe sguarnire ulteriormente un reparto che come detto necessita invece di essere integrato. L'attenzione del club inglese è concreta e la disponibilità economica anche di un club di media fascia della Premier è comunque rilevante e superiore a quella dei club nostrani: per ora l'Inter ascolta e valuta, ma l'idea comunque di una ottima "plusvalenza" potrebbe allettare la dirigenza e la proprietà nerazzurra. A quel punto, però, il solo Leoni (ammesso e non concesso che a lui si riesca ad arrivare) potrebbe non bastare più.