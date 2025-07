Inter, rischio rivoluzione: Ederson per Calha e Frattesi. Altri big in uscita?

L’obiettivo numero uno è Ederson, con l’Atalanta che non scende dalla valutazione di 60 milioni di euro e l’Inter che sta lavorando per trovare la soluzione per avvicinarsi alla richiesta della Dea. La sola cessione di Calhanoglu non può bastare, con il Galatasaray che continua a spingere per il ritorno in Turchia e l’Al Hilal sullo sfondo. L’Inter chiede almeno 30 milioni, cifra alla quale non si è avvicinato il club turco mentre dall’Arabia sarebbe pronto un ricchissimo triennale da 20 milioni all’anno per l’ex Milan. Per finanziare l’acquisto di Ederson l’Inter è disposta a sacrificare anche Davide Frattesi, non più incedibile dopo l’arrivo di Sucic. Con Zielinski e il croato oltre ai titolari Barella e Mkhitaryan, l’ex Sassuolo non rientra più nei piani nerazzurri che aprono alla cessione. Dopo aver chiesto circa 45 milioni a gennaio per Frattesi, l’Inter può abbassare le pretese e cercare un’intesa per una cifra inferiore a 40 milioni. Tra i club interessati c’è l’Atletico Madrid, con Simeone che cerca un centrocampista di inserimento e sostanza come Frattesi per rinforzare il centrocampo dei Colchoneros. Dalle cessioni dell’ex Sassuolo e di Calhanoglu l’Inter conta di ottenere il tesoretto per provare l’affondo per Ederson, consapevole che serviranno non meno di 50 milioni per provare a convincere l’Atalanta. La Dea è da sempre bottega cara, il brasiliano però vorrebbe provare una nuova esperienza e l’Inter sarebbe pronta a investire su Ederson per dare maggiore sostanza a un centrocampo che senza Calhanoglu non ha convinto nel Mondiale per Club.