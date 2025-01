Frattesi, c'è anche il Napoli: con l'Inter si ragiona su un prestito con obbligo

La situazione di Davide Frattesi fa gola anche al Napoli. Ricapitolando: il centrocampista vorrebbe lasciare, anche subito, l'Inter per giocare di più con i nerazzurri che hanno fatto sapere, in primis alla Roma, che la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro. Cifre che spaventano i giallorossi e che non piacciono neppure agli azzurri, altro club interessato all'ex Sassuolo e che aveva provato a prenderlo - così come la Roma - proprio prima dell'approdo a Milano dell'estate 2023.