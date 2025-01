Frattesi vuole andare via, l'Inter fissa il prezzo: 45-50 milioni per lasciarlo partire

Il ruolo di riserva di lusso non gli basta più: Davide Frattesi vuole giocare, basta scampoli di partita o una maglia da titolare quando manca o c'è da far rifiatare uno dei tre titolari fissi del centrocampo (vedi Barella, Mhkhitaryan e Calhanoglu). Il messaggio del suo agente è stato chiaro. Come chiaro quello fatto passare fin qui dalla dirigenza dell'Inter, che ha fatto muro di fronte a una eventuale cessione: alla Roma, dove Frattesi è cresciuto e tornerebbe di corsa, e a qualsiasi altro club - anche il Tottenham si sarebbe fatto avanti - a meno di un'offerta economica importante. Ecco allora che l'Inter ha fissato il prezzo del giocatore: 45-50 milioni la cifra chiesta per concedere il via libera al centrocampista. Nei prossimi giorni - riferisce il Corriere della Sera - il giocatore verrà convocato dal club nerazzurro. E il discorso sarà chiarissimo: o arriva l'offerta giusta o resterà almeno fino a giugno.