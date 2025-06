Fabregas, dopo il primo contatto l'Inter aspetta notizie da Londra. Lo spagnolo già al Mondiale per club

Un primo contatto tra l'Inter e Fabregas, che ha un contratto con il Como fino al 30 giugno 2028, c'è già stato nella serata di martedì e la proposta nerazzurra non ha lasciato indifferente l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, pronto a valutare il progetto dopo aver rifiutato le offerte di Bayer Leverkusen e Roma. Ma prima deve liberarsi dal Como. In giornata a Londra, dove ha ancora casa, incontrerà il presidente del club lariano Mirwan Suwarso, in Inghilterra per un convegno, per provare a ottenere il via libera e poter cominciare la nuova avventura, tanto impegnativa quanto stimolante. E potrebbe esserci anche l'incrocio con il ds nerazzurro Piero Ausilio, nella capitale inglese per altre situazioni. L'Inter aspetta notizie positive: nella giornata di giovedì sono previsti nuovi contatti con l'allenatore spagnolo. L'obiettivo è chiudere in fretta. L'Inter lo vuole in panchina già per il Mondiale per club (la partenza per gli Stati Uniti è prevista per mercoledì prossimo, l'esordio con il Monterrey è in programma al Rose Bowl Stadium di Los Angeles alle 18 ora locale).



Due le questioni da risolvere nel caso l'operazione Inter-Fabregas andasse a buon fine: da una parte lo spagnolo deve completare il corso a Coverciano per ottenere il patentino Uefa negli stessi giorni della trasferta americana e quindi avrà bisogno di un'ulteriore deroga. Dall'altra è detentore di quote azionarie del Como e il regolamento impedisce di possedere azioni di un club diverso da quello di appartenenza: se Fabregas dovesse accettare l'eventuale offerta dell'Inter, prima di diventarne l'allenatore dovrebbe vendere le sue quote.