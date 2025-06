Il Monza piazza il primo colpo per la B: ufficiale Obiang

In blucerchiato debutta in Serie A il 12 settembre 2010 sul campo della Juventus e nonostante la giovane età si mette subito in luce per le sue doti fisiche e tecniche. Dopo cinque stagioni in cui colleziona 139 presenze e 4 reti, saluta la Sampdoria per cominciare una nuova esperienza in Premier League col West Ham. In Inghilterra gioca 116 partite con 3 gol in 4 stagioni prima di tornare in Italia nell’estate 2019, per vestire la maglia del Sassuolo.