Inter: Fabregas sarebbe il primo allenatore straniero nei 46 anni di carriera di Marotta

Fabregas è il prescelto. Tutti gli altri nomi sono piani B nel caso in cui non si chiudesse con l'allenatore del Como. L’Inter prosegue dritta per la sua strada e, in questo modo, ci sarebbe una prima volta nella carriera di Beppe Marotta: in 46 anni non ha mai avuto, nelle squadre per cui ha lavorato, un allenatore straniero. Forse sarà un caso o una predilezione per i tecnici italiani, resta il fatto che dal Varese, a fine anni '70 ai giorni nostri, sulle sue panchine ci sono stati solo rappresentanti del calcio made in Italy.