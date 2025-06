Gattuso lascia l'Hajduk Spalato: risoluzione consensuale

Ha esordito sulla panchina dell'Hajduk con una vittoria contro l'HB Torshavn a Poljud e ha concluso il suo mandato con una vittoria contro lo Šibenik a Šubićevac nell'ultimo turno del campionato. Sotto la sua guida, i Whites hanno concluso la stagione al 3° posto nella SuperSport HNL e hanno concluso la competizione nella SuperSport Croatian Football Cup nei quarti di finale. In totale, l'allenatore Gattuso ha guidato l'Hajduk in 43 partite ufficiali, ottenendo un record di 20 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. Ha schierato in campo un totale di 37 giocatori. Signore, la ringraziamo ancora una volta per tutto e le auguriamo il meglio per il resto della sua vita e per la sua carriera di allenatore"