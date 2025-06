L'Al Hilal vorrebbe Ederson per rafforzare il proprio centrocampo, tuttavia la squadra di Simone Inzaghi dovrà far i conti con l'Atalanta. Il club arabo non ha nascosto il proprio interesse per il calciatore brasiliano come riportato da Tuttomercatoweb.com, tuttavia gli orobici non vorrebbero privarsene a cuor leggero, chiedendo almeno 60 milioni di euro.