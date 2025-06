Il Como dice no all'Inter per Fabregas, Suwarso: "Non lascerà il club". Lo spagnolo: "Credo nel progetto"

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ospite del conveno SWXS London, gela le speranze dell'Inter per Cesc Fabregas: "Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club" le parole di totale chiusura del dirigente con al suo fianco l'oggetto del desiderio nerazzurro. Che dal canto suo ha avuto parole al miele per la sua società. "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto - ha detto lo spagnolo - Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose".