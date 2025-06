Il Bologna sarebbe pronto a un doppio colpo dall'Olanda. Il club felsineo starebbe trattando con l'AZ Alkmaar per arrivare a Ruben Van Bommel e Sven Mijnans, quest'ultimo inseguito anche da Roma e Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tutto passerebbe da Jesper Karlsson che non rientra più nei piani di Vincenzo Italiano e potrebbe trasferirsi in Olanda.