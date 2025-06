Il Bologna deve far i conti con le numerose richieste per Jhon Lucumi, al centro di numerose trattative di mercato. Il club felsineo ha detto no alle richieste del Bournemouth che avrebbe offerto 15 milioni di euro come riportato dal Corriere di Bologna, mentre il Bologna ne chiede almeno 20. Sul difensore rossoblù rimangono vivi gli interessi di Roma e Barcellona.