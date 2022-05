Dybala-Inter, l'agente frena: "Nessun accordo con altre squadre"

LA NOTA

Jorge Antun: "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione"

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, attraverso una note getta acqua sul fuoco sugli ultimi rumors, secondo cui la Joya avrebbe scelto di continuare a giocare in Serie A con la maglia dell'Inter. "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia - le parole del procuratore -. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento". Getty Images

C'è ancora una stagione da finire al meglio e una Coppa Italia da vincere contro quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova squadra. Arriva così puntuale la smentita dell'agente dell'attaccante argentino alle indiscrezioni di un accordo ormai trovato con l'Inter sulla base di un contratto di quattro anni a sei milioni più bonus a stagione.

