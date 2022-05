Oriana Sabatini e il futuro di Dybala: "Mio papà lo vuole al River, ma rimarrà in Europa"

Intervistata nel corso del programma 'Perros de la Calle', sull'emittente radiofonica 'Urbana Play', Oriana Sabatini ha parlato del futuro del fidanzato Paulo Dybala, svelando un sogno della sua famiglia. "Mio padre vuole solo portarlo al River, ne parlano ogni settimana. Non so cosa risponde Paulo (ride, ndr) - ha dichiarato -. Boca? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre brucia Troia". Poi l'ammissione: "Credo che rimarrà in Europa".