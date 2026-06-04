Dumfries ai saluti: già svolte le visite mediche. Nessuna trattativa tra Inter e Real

04 Giu 2026 - 10:36
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Denzel Dumfries corre veloce verso Madrid. L'intesa tra il Real e l'olandese è totale: tutto fatto per quattro anni di contratto per l'ex Psv. Dumfries, in gran segreto, ha anche già svolto le visite mediche in Olanda: per questo non era presente nella sconfitta della sua nazionale contro l'Algeria nel test match pre Mondiale. Nelle ultime ore si era anche parlato di una possibile trattativa tra Inter e Real: i 20 milioni previsti per Denzel vanno pagati in un'unica soluzione. Per questo si era ipotizzato che, visti gli ottimi rapporti tra i club, i dirigenti delle due squadre potessero mettersi a tavolino per trovare un'intesa diversa da quella scritta nella clausola. Non sarà così: in viale della Liberazione è già arrivata una comunicazione ufficiale da Madrid che anticipa la volontà di esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto dell'olandese. 

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Ora tra Denzel e il Bernabeu ci sono soltanto le elezioni presidenziali di mezzo. Un ostacolo che non dovrebbe riservare sorprese: Florentino, l'uomo che insieme a Mourinho (prossimo allenatore Real) l'ha voluto a Madrid, è il grande favorito per l'appuntamento alle urne di domenica prossima. 

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