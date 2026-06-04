Palestra aspetta l'Inter: ancora distanza con l'Atalanta sulla valutazione. City e Juve alla finestra

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato
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I nerazzurri hanno la preferenza del 21enne di Buccinasco: manca però l'Intesa con la Dea. E in caso di trattativa fiume da Manchester e da Torino potrebbero inserirsi
L'Inter avanza decisa per Marco Palestra. Il 21enne di Buccinasco è l'obiettivo di mercato numero del mercato nerazzurro uno ma per arrivare a una quadra con l'Atalanta ci vorrà ancora del tempo. I nerazzurri infatti hanno incassato la totale apertura del ragazzo: un aspetto non di secondo piano in questo affare che potrebbe diventare il tormentone dell'estate dopo il caso Lookman di 12 mesi fa. Tra le due operazioni però ci sarebbe una differenza enorme: la Dea ha deciso di vendere l'esterno italiano, contrariamente al muro alzato un anno fa per il nigeriano.
Ora però bisognerà trovare una quadra sulle cifre dell'operazione. L'Inter negli ultimi giorni avrebbe avanzato una prima proposta da 40 milioni più bonus per portare a Milano il miglior difensore della passata stagione. Per l'Atalanta però non è abbastanza: i bergamaschi per Palestra partono da una valutazione di 50 milioni. E allora si dovrà continuare a trattare per arrivare all'intesa totale. Nelle ultime ore era uscita anche la possibilità di un possibile inserimento di Matteo Cocchi, giovane laterale nerazzurro, come contropartita. È vero che dalle parti di Zingonia l'esterno classe 2007 è molto apprezzato (soprattutto dal neo ds Giuntoli), ma un suo inserimento nell'affare sembra, al momento, improbabile. Più facile che, nel caso, le due trattativa avanzino su due binari paralleli, un po' come accaduto con Zalewski.
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In Viale della Liberazione sanno di avere in tasca la preferenza di Palestra ma non per questo c'è tempo da perdere. Il mercato dei terzini/esterni destri sarà complicatissimo. Ne è la dimostrazione la scelta del Real Madrid di buttarsi a capofitto su Denzel Dumfries una volta appurate le difficoltà di arrivare ad altri profili (come Pedro Porro del Tottenham o Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona). Per questo l'Inter vuole fare in fretta: portare l'operazione per le lunghe esporrebbe i nerazzurri al rischio di possibili inserimenti. Anche perché dalla Premier guardano con attenzione il 21enne azzurro: il Newcastle era pronto a pagare gli oltre 50 milioni chiesti dall'Atalanta ma Palestra non ha dato apertura. Diverso sarebbe se a bussare fosse il Manchester City. I Citizens lo stanno seguendo da settimane: la partenza di Savinho in direzione Tottenham potrebbe spingere Enzo Maresca, grande estimatore del ragazzo, a chiedere proprio Palestra come rinforzo sulla destra. In più anche la Juventus avrebbe fatto delle chiamate esplorative per Palestra: pure a Torino si sono informati su costi e disponibilità. Motivo in più per mettere il tubro e bruciare la concorrenza.