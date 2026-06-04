Palestra aspetta l'Inter: ancora distanza con l'Atalanta sulla valutazione. City e Juve alla finestra

In Viale della Liberazione sanno di avere in tasca la preferenza di Palestra ma non per questo c'è tempo da perdere. Il mercato dei terzini/esterni destri sarà complicatissimo. Ne è la dimostrazione la scelta del Real Madrid di buttarsi a capofitto su Denzel Dumfries una volta appurate le difficoltà di arrivare ad altri profili (come Pedro Porro del Tottenham o Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona). Per questo l'Inter vuole fare in fretta: portare l'operazione per le lunghe esporrebbe i nerazzurri al rischio di possibili inserimenti. Anche perché dalla Premier guardano con attenzione il 21enne azzurro: il Newcastle era pronto a pagare gli oltre 50 milioni chiesti dall'Atalanta ma Palestra non ha dato apertura. Diverso sarebbe se a bussare fosse il Manchester City. I Citizens lo stanno seguendo da settimane: la partenza di Savinho in direzione Tottenham potrebbe spingere Enzo Maresca, grande estimatore del ragazzo, a chiedere proprio Palestra come rinforzo sulla destra. In più anche la Juventus avrebbe fatto delle chiamate esplorative per Palestra: pure a Torino si sono informati su costi e disponibilità. Motivo in più per mettere il tubro e bruciare la concorrenza.