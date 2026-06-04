MANOVRE NERAZZURRE

Palestra aspetta l'Inter: ancora distanza con l'Atalanta sulla valutazione. City e Juve alla finestra

I nerazzurri hanno la preferenza del 21enne di Buccinasco: manca però l'Intesa con la Dea. E in caso di trattativa fiume da Manchester e da Torino potrebbero inserirsi

04 Giu 2026 - 10:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Inter avanza decisa per Marco Palestra. Il 21enne di Buccinasco è l'obiettivo di mercato numero del mercato nerazzurro uno ma per arrivare a una quadra con l'Atalanta ci vorrà ancora del tempo. I nerazzurri infatti hanno incassato la totale apertura del ragazzo: un aspetto non di secondo piano in questo affare che potrebbe diventare il tormentone dell'estate dopo il caso Lookman di 12 mesi fa. Tra le due operazioni però ci sarebbe una differenza enorme: la Dea ha deciso di vendere l'esterno italiano, contrariamente al muro alzato un anno fa per il nigeriano. 

Leggi anche

Nico Paz e ora Dumfries: il doppio sgarbo dell'ex Mourinho all'Inter. E intanto si scalda una pista italiana

Distanza sulle cifre

 Ora però bisognerà trovare una quadra sulle cifre dell'operazione. L'Inter negli ultimi giorni avrebbe avanzato una prima proposta da 40 milioni più bonus per portare a Milano il miglior difensore della passata stagione. Per l'Atalanta però non è abbastanza: i bergamaschi per Palestra partono da una valutazione di 50 milioni. E allora si dovrà continuare a trattare per arrivare all'intesa totale. Nelle ultime ore era uscita anche la possibilità di un possibile inserimento di Matteo Cocchi, giovane laterale nerazzurro, come contropartita. È vero che dalle parti di Zingonia l'esterno classe 2007 è molto apprezzato (soprattutto dal neo ds Giuntoli), ma un suo inserimento nell'affare sembra, al momento, improbabile. Più facile che, nel caso, le due trattativa avanzino su due binari paralleli, un po' come accaduto con Zalewski. 

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

1 di 31
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Premier e... Juve in agguato

 In Viale della Liberazione sanno di avere in tasca la preferenza di Palestra ma non per questo c'è tempo da perdere. Il mercato dei terzini/esterni destri sarà complicatissimo. Ne è la dimostrazione la scelta del Real Madrid di buttarsi a capofitto su Denzel Dumfries una volta appurate le difficoltà di arrivare ad altri profili (come Pedro Porro del Tottenham o Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona). Per questo l'Inter vuole fare in fretta: portare l'operazione per le lunghe esporrebbe i nerazzurri al rischio di possibili inserimenti. Anche perché dalla Premier guardano con attenzione il 21enne azzurro: il Newcastle era pronto a pagare gli oltre 50 milioni chiesti dall'Atalanta ma Palestra non ha dato apertura. Diverso sarebbe se a bussare fosse il Manchester City. I Citizens lo stanno seguendo da settimane: la partenza di Savinho in direzione Tottenham potrebbe spingere Enzo Maresca, grande estimatore del ragazzo, a chiedere proprio Palestra come rinforzo sulla destra. In più anche la Juventus avrebbe fatto delle chiamate esplorative per Palestra: pure a Torino si sono informati su costi e disponibilità. Motivo in più per mettere il tubro e bruciare la concorrenza. 

Leggi anche

Zielinski giura fedeltà e rilancia: "Il meglio deve ancora venire. Palestra è forte, Lewa lo vedrei bene in Italia "

Ultimi video

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

I più visti di Inter

Denzel Dumfries

Il Real Madrid ha scelto Dumfries: come funziona la clausola e che plusvalenza fa l’Inter

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

Palestra e Thuram

Inter: offerti Alaba e Maguire, ma il vero obiettivo in difesa è Solet

DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

Inter: ora serve il rilancio per Palestra (occhio alla Premier). Per la difesa si pensa a Mancini

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:52
Haaland al Real? L'entourage smentisce: "Molto divertente ma falso". E il City minaccia una causa
10:36
Dumfries ai saluti: già svolte le visite mediche. Nessuna trattativa tra Inter e Real
23:48
Juve, il post Vlahovic può essere Sørloth: contatti con gli agenti del norvegese
19:52
Lazio, Romagnoli a un passo dall'addio: accordo raggiunto con l'Al Sadd, le cifre
17:45
Real Madrid, Mourinho avrebbe chiesto Riccardo Calafiori come rinforzo difensivo