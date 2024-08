Dalla telefonata di DDR al ritorno alla Roma: l'Inter tira dritto su Frattesi

INTER

I nerazzurri non hanno intenzione di cedere l'ex Sassuolo, considerato importante nelle rotazioni di Inzaghi

Che Frattesi piaccia a De Rossi non è un mistero: secondo il Corriere dello Sport nel mese di giugno l'allenatore della Roma avrebbe avuto un contatto telefonico con la mezz'ala cresciuta proprio nelle giovanili giallorosse. Aldilà delle voci, il quadro è chiaro: l'Inter non ha minimamente intenzione di privarsi di Frattesi, per altro blindato da un contratto fino al 30 giugno del 2028. Per i capitolini, impegnati su tanti fronti sul mercato, il classe 1999 è destinato a rimanere un sogno. Questo anche per problemi di budget. Senza dimenticare che lo stesso Cristante è considerato un baluardo inamovibile da De Rossi.