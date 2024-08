Roma, suggestione Frattesi: in cambio all'Inter Cristante e soldi

SOGNO GIALLOROSSO

I giallorossi vorrebbero riportare nella Capitale il l'ex Sassuolo un po' chiuso da tanti big in nerazzurro: operazione complessiva da 35 milioni

© Getty Images Dopo il dietrofront di Dybala, in casa Roma c'è meno budget del previsto e i dirigenti giallorossi studiano le ultime mosse per provare a puntellare la rosa puntando sulla creatività. In particolare, stando a Repubblica, nelle ultime ore starebbe prendendo piede l'ipotesi di una proposta all'Inter per riportare nella Capitale Davide Frattesi. Di sicuro non una missione semplice da mettere a segno, ma comunque basata su un paio di situazioni che potrebbero anche incastrarsi.

Vedi anche roma Dybala, il retroscena sulla sua scelta: la reazione della Roma sul mercato

Nel dettaglio, per arrivare all'ex Sassuolo, la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Cristante e soldi cash per una valutazione complessiva dell'operazione intorno ai 35 milioni. Un'offerta interessante, considerato che Frattesi all'Inter non è una prima scelta di Inzaghi e che, chiuso da altri big a centrocampo, potrebbe anche valutare seriamente la possibilità di tornare a Roma per giocare con più continuità ed esplodere definitivamente. Nella Capitale, del resto, Frattesi ci è nato ed è cresciuto calcisticamente prima di vestire neroverde con in mezzo le parentesi di Ascoli, Empoli e Monza.

Vedi anche inter Palacios all'Inter: oggi visite mediche e firma sul contratto

Una sorta di ritorno alle origini che, sotto l'attenta regia dell'agente del giocatore Giuseppe Riso, i dirigenti giallorossi starebbero cercando di piazzare un po' a sorpresa. Anche perché il "vice-Barella" all'ombra del Colosseo farebbe molto comodo da un punto di vista tecnico-tattico a De Rossi, a caccia di più dinamismo, gamba e spinta in mediana. A Roma il sogno last-minute è Davide Frattesi. Al momento si tratta solo una suggestione, certo, ma le ultime ore del calciomercato spesso sono ricche di colpi di scena.